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Son dakika haberi | MHP ilçe başkanı, kazada hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | MHP ilçe başkanı, kazada hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... GAZİANTEP'in Araban ilçesinde, şarampole devrilen otomobil sürücüsü MHP Araban İlçe Başkanı İskender Gör (49), yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP'in Araban ilçesinde, şarampole devrilen otomobil sürücüsü MHP Araban İlçe Başkanı İskender Gör (49), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam, Köklüce Mahallesi yakılarında meydana geldi. MHP Araban İlçe Başkanı İskender Gör yönetimindeki 34 JZ 3195 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Ağır yaralanan İskender Gör, sağlık görevlilerince kaldırıldığı Araban Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberi | MHP ilçe başkanı, kazada hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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