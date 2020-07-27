Son dakika haberi! MHP Grup Başkanvekili Akçay, sosyal medya düzenlemesini değerlendirdi Açıklaması
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Son dakika haberi! MHP Grup Başkanvekili Akçay, sosyal medya düzenlemesini değerlendirdi Açıklaması

Son dakika haberleri: MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, sosyal medyaya ilişkin düzenlemelerin düşünce ve ifade özgürlüğünü engelleyen bir sansür yasası olmadığını bildirdi.

Son dakika haberi! MHP Grup Başkanvekili Akçay, sosyal medya düzenlemesini değerlendirdi Açıklaması
27.07.2020 13:25 | Son Güncelleme: 27.07.2020 13:29

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, sosyal medyaya ilişkin düzenlemelerin düşünce ve ifade özgürlüğünü engelleyen bir sansür yasası olmadığını bildirdi.

Akçay, yaptığı yazılı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye'nin bekası noktasında dün ne diyorsa bugün de aynısını söylediğini belirtti.

"Kandil ve Pensilvanya'nın dümen suyuna giren Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP ise Türkiye Cumhuriyetinin kurucu değerlerine ve milli çıkarlarımıza savaş açmıştır. CHP, MHP ve liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'ye saldırarak Kandil ve Pensilvanya ile suç ortaklığını gizlemeye çalışmaktadır." ifadelerini kullanan Akçay, CHP'nin "FETÖ'ye diyet borcu ödediğini" savundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in sosyal medya düzenlemesine ilişkin açıklamalarını eleştiren Akçay, şu değerlendirmede bulundu:

"Sosyal medyada sahte hesaplar üzerinden insan haysiyetine, namusuna ve şerefine yönelik itibar suikastları yapılmaktadır. Başta FETÖ olmak üzere bazı terör örgütleri tarafından organize bir şekilde linç kampanyaları yapılmaktadır. 2018 yılında yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye sahte habere maruz kalma sıralamasında yüzde 49 ile ilk sırada yer almaktadır. Bu araştırma bile sosyal medya ile ilgili bir düzenlemenin acilen yapılması gerektiğini göstermektedir. Başta İngiltere, Almanya, Fransa olmak üzere birçok ülke kendi kanunlarına aykırılık taşıyan içeriklerin kaldırılmasından sosyal medya platformlarını sorumlu tutan, şiddet içeren, terör bağlantılı siber zorbalık ve çocuk istismarı gibi kategorilere girebilecek içeriklerin hızlı bir şekilde kaldırılmasını öngören düzenlemeler yapılmıştır. Örneğin Almanya'da sosyal ağ sağlayıcıları ülkede temsilcilik açmak zorundadır. Sosyal ağlarda şikayet edilen içeriklerin yasaları ihlal edip etmediği incelenebilmekte, ihlal tespit edilir ve 24 saat içinde silinmezse sosyal ağlara 50 milyon Avroya kadar para cezası verilebilmektedir. Mahkeme kararı olması halinde suç içerikli paylaşım yapan kişilerin bilgileri şikayetçiyle paylaşılmaktadır. Ayrıca cezai olarak, fiziksel şiddet ve saldırı tehditleri içeren paylaşımlarda üç yıla kadar, hakaret içeren paylaşımlarda iki yıla kadar hapis cezası verilmektedir."

"Ceza kanunlarıyla ilgili bir düzenleme yok"

Sosyal medya düzenlemesiyle "ifade ve düşünce özgürlüğünün kısıtlanacağına" yönelik iddiaların tamamen yalan ve iftira olduğunu vurgulayan Akçay, sosyal medya kanun teklifinin sadece sosyal ağ sağlayıcılarla ilgili olduğuna dikkati çekti. Akçay, "Sosyal medya kanun teklifimizle, kişiler, sosyal ağ sağlayıcılar ile devlet arasında hukuki bir muhataplık belirlemektedir. Sosyal medyaya ilişkin düzenlemeler düşünce ve ifade özgürlüğünü engelleyen bir sansür yasası değildir. Aksine ifade ve düşünce özgürlüğü ile iftira, yalan, itibar suikastlarını ayırt edip sosyal mecrayı daha medeni, daha demokratik, düşünce ve ifade özgürlüğünün daha iyi bir şekilde ifade edilebildiği bir ortamı sağlamaya yönelik bir düzenlemedir." ifadelerini kullandı.

Kanun tekliflerinde ceza kanunlarıyla ilgili bir düzenleme olmadığının altını çizen Erkan Akçay, şunları kaydetti:

"Sadece sosyal ağ sağlayıcılarına yönelik düzenleme yapılmaktadır. Ancak CHP, HDP ve İP konuyu saptırarak sanki tüm internet kapatılacak, ifade ve düşünce özgürlüğü kısıtlanacak algısı yaratmaya çalışmaktadırlar. Sahte hesaplar üzerinden sosyal medya terörü yaratanlar ile CHP, HDP ve İP'in bağlantısı mı var? Yoksa bu sahte hesapların bir bölümü CHP, HDP ve İP tarafından mı organize edilmektedir?"

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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