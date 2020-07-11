Son dakika haberi! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Nihayet Ebulfetih Sultan Mehmet Vakfı'nın mülkiyetinde olan... Gelen son dakika haberlerine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Nihayet Ebulfetih Sultan Mehmet Vakfı'nın mülkiyetinde olan Ayasofya Camisi'nin kilitleri açılmış, maziyle atinin manevi kucaklaşması temin edilmiştir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Nihayet Ebulfetih Sultan Mehmet Vakfı'nın mülkiyetinde olan Ayasofya Camisi'nin kilitleri açılmış, maziyle atinin manevi kucaklaşması temin edilmiştir." - ANKARA Kaynak: İHA