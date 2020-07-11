Son dakika haberi! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Nihayet Ebulfetih Sultan Mehmet Vakfı'nın mülkiyetinde olan...
Gelen son dakika haberlerine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Nihayet Ebulfetih Sultan Mehmet Vakfı'nın mülkiyetinde olan Ayasofya Camisi'nin kilitleri açılmış, maziyle atinin manevi kucaklaşması temin edilmiştir.
11.07.2020 15:30 | Son Güncelleme: 11.07.2020 15:34
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Nihayet Ebulfetih Sultan Mehmet Vakfı'nın mülkiyetinde olan Ayasofya Camisi'nin kilitleri açılmış, maziyle atinin manevi kucaklaşması temin edilmiştir." - ANKARA
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Kaynak: İHA