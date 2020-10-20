Son dakika haber | Bahçeli: "KKTC Cumhurbaşkanı seçiminde mücahit ruhu, müzakereci saplantıları tarihin kenarına itmiştir"

Son dakika haberler: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması Devlet Bahçeli'nin kürsüden inmesi TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması

Devlet Bahçeli'nin kürsüden inmesi TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (7)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "KKTC Cumhurbaşkanı Seçiminde, mücahit ruhu müzakereci saplantıları tarihin kenarına itmiştir. Çok şükür esaret değil cesaret kazanmıştır. Taviz değil milli duruş kazanmıştır. Zillet değil millet kazanmıştır. Rum tezleri değil Türk'ün muteber iradesi kazanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı