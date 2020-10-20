Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Dağlık Karabağ meselesi, sıradan bir mesele değildir.
20.10.2020 11:07 | Son Güncelleme: 20.10.2020 11:12
Bir son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Dağlık Karabağ meselesi, sıradan bir mesele değildir.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Dağlık Karabağ meselesi, sıradan bir mesele değildir. Türk yurdudur. Dağlık Karabağ coğrafyasında yazılan; Türk tarihidir, dökülen Türk kanıdır, feda edilen Türk canıdır. Bunun karşısında defteri düzülecek işgalci unsur ise terör devleti Ermenistan'dır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı