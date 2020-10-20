Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Dağlık Karabağ meselesi, sıradan bir mesele değildir.

Bir son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Dağlık Karabağ meselesi, sıradan bir mesele değildir.