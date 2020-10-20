Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Dağlık Karabağ meselesi, sıradan bir mesele değildir.
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Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Dağlık Karabağ meselesi, sıradan bir mesele değildir.

20.10.2020 11:07 | Son Güncelleme: 20.10.2020 11:12
Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

Bir son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Dağlık Karabağ meselesi, sıradan bir mesele değildir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Dağlık Karabağ meselesi, sıradan bir mesele değildir. Türk yurdudur. Dağlık Karabağ coğrafyasında yazılan; Türk tarihidir, dökülen Türk kanıdır, feda edilen Türk canıdır. Bunun karşısında defteri düzülecek işgalci unsur ise terör devleti Ermenistan'dır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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