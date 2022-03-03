Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yarının Türkiye'sini inşa etmek için adım attıklarını söyleseler de metinde Türkiye yoktur.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Edinilen son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yarının Türkiye'sini inşa etmek için adım attıklarını söyleseler de metinde Türkiye yoktur.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yarının Türkiye'sini inşa etmek için adım attıklarını söyleseler de metinde Türkiye yoktur. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem teklifi güçsüzleştirilmiş Türkiye'nin taslak beyannamesidir." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Politika