Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yarının Türkiye'sini inşa etmek için adım attıklarını söyleseler de metinde Türkiye yoktur. - Haberler

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Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yarının Türkiye'sini inşa etmek için adım attıklarını söyleseler de metinde Türkiye yoktur.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Bahçeli:

Edinilen son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yarının Türkiye'sini inşa etmek için adım attıklarını söyleseler de metinde Türkiye yoktur.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yarının Türkiye'sini inşa etmek için adım attıklarını söyleseler de metinde Türkiye yoktur. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem teklifi güçsüzleştirilmiş Türkiye'nin taslak beyannamesidir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

MHP Genel Başkanı, Türkiye, Politika, Haberler

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