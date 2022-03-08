Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların kazananı değil, kalabalık kaybedenler kulübü olacaktır. - Haberler

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Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların kazananı değil, kalabalık kaybedenler kulübü olacaktır.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Bahçeli:

Son dakika habere göre MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların kazananı değil, kalabalık kaybedenler kulübü olacaktır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların kazananı değil, kalabalık kaybedenler kulübü olacaktır. Türkiye başta olmak üzere bir çok ülke bu savaşın ekonomik, ticari, insani ve diplomatik temelli vahim sonuçlarına direkt maruz kalmaktadır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

MHP Genel Başkanı, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

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