Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların kazananı değil, kalabalık kaybedenler kulübü olacaktır.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika habere göre MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların kazananı değil, kalabalık kaybedenler kulübü olacaktır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların kazananı değil, kalabalık kaybedenler kulübü olacaktır. Türkiye başta olmak üzere bir çok ülke bu savaşın ekonomik, ticari, insani ve diplomatik temelli vahim sonuçlarına direkt maruz kalmaktadır." - ANKARA
#Ukrayna - #Rusya savaşı bittiğinde #akaryakıt fiyatları düşer mi?— Haberler (@Haberler) March 7, 2022
İhlas Haber Ajansı - Politika