Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, İBB'deki soruşturmada görevli müfettişlere ateş püskürüyor. - Haberler
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Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, İBB'deki soruşturmada görevli müfettişlere ateş püskürüyor.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Edinilen son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, İBB'deki soruşturmada görevli müfettişlere ateş püskürüyor.

Mhp Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, İBB'deki soruşturmada görevli müfettişlere ateş püskürüyor. Belediyede işe girdikleri iddia edilenlerin destekçisi çok açık söylüyorum Kemal Kılıçdaroğlu'dur"

"CHP Genel Başkanı kuyruklu yalana nasıl başvurabiliyor, milletimizi kandırmaya ne hakla cüret edebiliyor. Neden bizim askerimiz Suriye'de şehit olsun diye soran, Irak ve Suriye tezkeresine 'hayır' diyen Kılıçdaroğlu mu terörle mücadeleyi savunuyor"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kılıçdaroğlu, İBB'deki soruşturmada görevli müfettişlere ateş püskürüyor.

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kılıçdaroğlu, İBB'deki soruşturmada görevli müfettişlere ateş püskürüyor.

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kılıçdaroğlu, İBB'deki soruşturmada görevli müfettişlere ateş püskürüyor.

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