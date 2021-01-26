Son dakika haberi! MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Gündeme gelmek için kendilerine saldırı organize edenler veya sudan sebeplerle ve kişisel anlaşmazlıklarla husumet...

Son dakika politika haberine göre MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Gündeme gelmek için kendilerine saldırı organize edenler veya sudan sebeplerle ve kişisel anlaşmazlıklarla husumet çemberine sıkışanlar, tavsiyem odur ki suç ve suçluyu uzaklarda araştırmasınlar"