Son dakika haberi! MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Gündeme gelmek için kendilerine saldırı organize edenler veya sudan sebeplerle ve kişisel anlaşmazlıklarla husumet...
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Son dakika haberi! MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Gündeme gelmek için kendilerine saldırı organize edenler veya sudan sebeplerle ve kişisel anlaşmazlıklarla husumet...

26.01.2021 10:47 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:50
Son dakika haberi! MHP Genel Başkanı Bahçeli:

Son dakika politika haberine göre MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Gündeme gelmek için kendilerine saldırı organize edenler veya sudan sebeplerle ve kişisel anlaşmazlıklarla husumet çemberine sıkışanlar, tavsiyem odur ki suç ve suçluyu uzaklarda araştırmasınlar"

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Gündeme gelmek için kendilerine saldırı organize edenler veya sudan sebeplerle ve kişisel anlaşmazlıklarla husumet çemberine sıkışanlar, tavsiyem odur ki suç ve suçluyu uzaklarda araştırmasınlar"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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