Son dakika haberi! MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı Türkiye'nin kazanması için bütün imkan ve iradesiyle, vatan ve millet sevgisiyle 2023 ve sonraki yılları...
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Son dakika haberi! MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı Türkiye'nin kazanması için bütün imkan ve iradesiyle, vatan ve millet sevgisiyle 2023 ve sonraki yılları...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberi! MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Cumhur İttifakı Türkiye'nin kazanması için bütün imkan ve iradesiyle, vatan ve millet sevgisiyle 2023 ve sonraki yılları...

Son dakika gelişmesine göre MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı Türkiye'nin kazanması için bütün imkan ve iradesiyle, vatan ve millet sevgisiyle 2023 ve sonraki yılları kucaklayacak ölçüde çalışmalarını hızlandıracaktır.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı Türkiye'nin kazanması için bütün imkan ve iradesiyle, vatan ve millet sevgisiyle 2023 ve sonraki yılları kucaklayacak ölçüde çalışmalarını hızlandıracaktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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