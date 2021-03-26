Son dakika haberi! MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı Türkiye'nin kazanması için bütün imkan ve iradesiyle, vatan ve millet sevgisiyle 2023 ve sonraki yılları...
Son dakika gelişmesine göre MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı Türkiye'nin kazanması için bütün imkan ve iradesiyle, vatan ve millet sevgisiyle 2023 ve sonraki yılları kucaklayacak ölçüde çalışmalarını hızlandıracaktır.
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı Türkiye'nin kazanması için bütün imkan ve iradesiyle, vatan ve millet sevgisiyle 2023 ve sonraki yılları kucaklayacak ölçüde çalışmalarını hızlandıracaktır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı