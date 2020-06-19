Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bugün sınır ötesinde Pençe-Kartal, Pençe-Kaplan operasyonlarıyla... Bir son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bugün sınır ötesinde Pençe-Kartal, Pençe-Kaplan operasyonlarıyla teröristlerin saklandığı, sığındığı, barındığı, ürediği alanları karadan ve havadan vuran bir Türkiye muktedirliği söz konusudur.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bugün sınır ötesinde Pençe-Kartal, Pençe-Kaplan operasyonlarıyla teröristlerin saklandığı, sığındığı, barındığı, ürediği alanları karadan ve havadan vuran bir Türkiye muktedirliği söz konusudur. Girilmez denilen Haftanin'e kahraman Mehmetlerimiz kurşun gibi girmişlerdir. Artık terör örgütlerinin, bölücü dayatmaların sonu gelmiştir. İhanet ve rezalet köşeye sıkışmıştır." - ANKARA Kaynak: İHA