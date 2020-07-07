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Son dakika haberi... MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz: "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin başkanlığında,...

Son dakika politika haberi: MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz: "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin başkanlığında, 11 Temmuz 2020 Cumartesi günü saat 14.00'de Genel Merkez binamızda Belediye Başkanları ile istişare toplantısı yapılacaktır.

Son dakika haberi... MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz:
07.07.2020 11:56 | Son Güncelleme: 07.07.2020 12:55

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz: "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin başkanlığında, 11 Temmuz 2020 Cumartesi günü saat 14.00'de Genel Merkez binamızda Belediye Başkanları ile istişare toplantısı yapılacaktır." - ANKARA

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Kaynak: İHA

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Şu an buradasınız: Son dakika haberi... MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz: "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin başkanlığında,... - Haber
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