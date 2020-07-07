Son dakika haberi... MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz: "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin başkanlığında,...
Son dakika politika haberi: MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz: "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin başkanlığında, 11 Temmuz 2020 Cumartesi günü saat 14.00'de Genel Merkez binamızda Belediye Başkanları ile istişare toplantısı yapılacaktır.
07.07.2020 11:56 | Son Güncelleme: 07.07.2020 12:55
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz: "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin başkanlığında, 11 Temmuz 2020 Cumartesi günü saat 14.00'de Genel Merkez binamızda Belediye Başkanları ile istişare toplantısı yapılacaktır." - ANKARA
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Kaynak: İHA