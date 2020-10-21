Son dakika haberi! MHP, eski Sağlık Bakanı Durmuş'un vefat ettiği iddialarını yalanladı
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Son dakika haberi! MHP, eski Sağlık Bakanı Durmuş'un vefat ettiği iddialarını yalanladı

21.10.2020 23:29 | Son Güncelleme: 21.10.2020 23:33
Son dakika haberi! MHP, eski Sağlık Bakanı Durmuş'un vefat ettiği iddialarını yalanladı

Son dakika haber... Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), eski Sağlık Bakanı ve 21'inci dönem MHP Milletvekili Osman Durmuş'un yaşamını yitirdiği iddialarını yalanladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), eski Sağlık Bakanı ve 21'inci dönem MHP Milletvekili Osman Durmuş'un yaşamını yitirdiği iddialarını yalanladı.

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "21. Dönem Kırıkkale Milletvekilimiz, eski Sağlık Bakanımız Sayın Osman Durmuş'un yaşamış olduğu rahatsızlıktan ötürü kaldırıldığı hastanede tedavisine devam ediliyor olup, yalan haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur. Tez zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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