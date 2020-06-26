Son dakika haberi... MHP'de milletvekilleri toplandı Son dakika haberleri... Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekilleri Toplantısı, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında gerçekleştirildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekilleri Toplantısı, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında gerçekleştirildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, genel merkezde milletvekillerinin katıldığı toplantıya başkanlık etti. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde maske takan milletvekilleri, ateşleri ölçülerek ve ayakkabıları dezenfekte edilerek içeri alındı. Sosyal mesafe kuralının dikkate alındığı salonda, milletvekillerinin oturduğu koltukların arasında da boşluklar bırakıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA