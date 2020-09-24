Son dakika haberi | MGK Bildirisinde, tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında başarıyla yürütülen...
24.09.2020 20:07 | Son Güncelleme: 24.09.2020 20:10
Gelen son dakika haberlerine göre MGK Bildirisinde, tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında başarıyla yürütülen operasyonlar hakkında Kurul'a bilgi sunulduğu belirtildi.
MGK Bildirisinde, tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında başarıyla yürütülen operasyonlar hakkında Kurul'a bilgi sunulduğu belirtildi
Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan