Son dakika haberi | MGK Bildirisi: "Gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması başta olmak üzere uluslararası...

Bir son dakika haberine göre MGK Bildirisi: "Gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması başta olmak üzere uluslararası hukuka ve antlaşmalara aykırı hareket eden ülkeler aklıselime davet edilmiştir.