Son dakika haberi! Mezarlık yanındaki otomobilde ölü bulundu

Kayseri'nin Develi İlçesi'nde mezarlık yanında bulunan bir otomobil içerisindeki şahıs ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre İlçe Mezarlığı yanında bulunan bir otomobilde hareketsiz bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Turan T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Turan T.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı