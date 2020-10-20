Son dakika haberi: "Mevsimsel grip ve Kovid-19"a karşı en etkili mücadele yöntemi: Maske
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: "Mevsimsel grip ve Kovid-19"a karşı en etkili mücadele yöntemi: Maske

20.10.2020 13:47 | Son Güncelleme: 20.10.2020 13:47
Son dakika haberi:

Son dakika haberler: Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, maske kullanımının kış mevsiminin yaklaşmasıyla mevsimsel grip ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı en önemli mücadele yöntemi olduğunu belirtti.

Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, maske kullanımının kış mevsiminin yaklaşmasıyla mevsimsel grip ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı en önemli mücadele yöntemi olduğunu belirtti.

Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, insanların soğuk algınlığının artacağı bu dönemde, "Grip mi oldum, korona mı oldum" korkusu yaşamaması için mutlaka maske kullanımına dikkat etmesi gerektiğine işaret etti.

Havaların soğumasıyla insanların kapalı alanlarda vakit geçirdikleri sürelerin artacağını ve soğuk nedeniyle mekanların havalandırılmasının zor olacağını anlatan Oruç, "Kapalı alanlar da virüs bulaşma oranını artıracaktır. Bu nedenle özellikle ev içinde gerçekleştirilecek misafir ağırlama gibi sosyal aktivitelere ara verilmelidir. Kışın grip ve koronavirüse yakalanma korkusu yaşamamak için ev ziyaretlerine ara verin. Misafirlikleri yaza bırakın, maske ve sosyal mesafeyi koruyamayacağınız kapalı alanlarda bulunmayın." ifadelerini kullandı.

Zorunlu olarak yapılması gereken söz kesme, kız isteme gibi durumlarda ise olabildiğince az kişiyle, belirli sürelerle, maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun davranılması gerektiğini hatırlatan Oruç, "Aile arasında maske ve sosyal mesafeye ne gerek var, bu güzel günümüzde maskeli mi oturacağız" diye düşünülmesinin vaka sayısındaki artışı da kaçınılmaz hale getireceğini vurguladı.

Muhammet Ali Oruç, kışın da maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun davranılması gerektiğini, bu uygulamanın her ortamda hastalık riskini azaltacağını ve hayat kurtaracağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Seda Sayan Sinan Akçıl İbrahim Selim
Spor Ozan Tufan Serdar Aziz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Ekim Çocuk İntihar Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: "Mevsimsel grip ve Kovid-19"a karşı en etkili mücadele yöntemi: Maske - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 13:50:23. #1.15#
title