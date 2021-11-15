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Son dakika haberi: Metruk evde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Metruk evde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu

Son dakika habere göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde metruk evde çıkan yangın, mahallede paniğe neden oldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde metruk evde çıkan yangın, mahallede paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, İbrahimce Mahallesi 466. Sokakta bulunan metruk evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Mahallenin duman altında kalması ve yan evlere sıçramasından korkarak panik yaşayan vatandaşlar 112'ye ihbarda bulundu.

Yangına, Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın söndürülürken, mahalle sakinleri derin bir nefes aldı. - BALIKESİR

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