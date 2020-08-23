Son dakika haberi: Metruk binada yangın çıktı, gökyüzü siyaha büründü Bir son dakika haberine göre Metruk binada yangın çıktı, gökyüzü siyaha büründü Şişli'de bulunan bir metruk binada yangın çıktı.

Metruk binada yangın çıktı, gökyüzü siyaha büründü

İSTANBUL - Şişli'de bulunan bir metruk binada yangın çıktı. Dumanlar gökyüzünü kaplarken, binanın yanında bulunan tamirhanedeki araçlar dışarı çıkarıldı.

Şişli Kaptanpaşa Mahallesinde Piyalepaşa bulvarında bugün saat 11.00 sıralarında tek katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar gökyüzünü kaplarken, binanın yanında bulunan tamirhanedeki araçlar dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri,yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA