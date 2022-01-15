Son dakika haberi! Metruk binada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü - Haberler
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Son dakika haberi! Metruk binada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Son dakika haberi! Metruk binada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Dereköy'de metruk bir binada çıkan yangın sonrası ev alevlere teslim oldu.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Dereköy'de metruk bir binada çıkan yangın sonrası ev alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Pazaryeri ilçesine bağlı Dereköy'de bulunan 2 katlı metruk bir binada sabah saatlerinde yangın çıktığını gören köylüler hemen durumu Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdiler. Ekiplerin kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etmesiyle yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken yangının çıkış sebebiyle alakalı soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Son dakika haberi! Metruk binada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Son dakika haberi! Metruk binada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Son dakika haberi! Metruk binada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Son dakika haberi! Metruk binada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Gelen son dakika haberlerine göre Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Dereköy'de metruk bir binada çıkan yangın sonrası ev alevlere teslim oldu.

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