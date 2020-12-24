Metruk bina kabus oldu, alev alev yandı, mahalleli sokağa döküldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ve alkol yuvasına dönen metruk binada yine yangın çıktı. Yangını gören mahalleli korona virüsü unutarak sokağa döküldü.

İnegöl ilçesinde Mahmudiye Mahallesi Suyolu Caddesi üzerinde bulunan metruk bina uyuşturucu kullanan ve alkollü şahısların mekanı oldu. Uyuşturucu ve alkol yuvasına dönen metruk binada tekrar alevler yükseldi. Durumun bildirilmesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev topuna dönen yangına müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri ise caddeyi trafiğe kapattı. Sokağa dökülen mahalle halkı ise yangını izlerken korona virüsü biranda unuttu. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS