Son dakika haberi! Metrobüs yangınında kapıları açarak onlarca kişinin hayatını kurtardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Metrobüs yangınında kapıları açarak onlarca kişinin hayatını kurtardı

Son dakika habere göre Zeytinburnu'nda metrobüste yaşanan yangın anında araçta bulunan ve kapıları açacak valfi çekerek birçok kişinin hayatını kurtaran Emre Keskin, "Eğer ben o valfi çekmemiş olsaydım, hepimiz ölmüş olacaktık." dedi.

Son dakika haberi! Metrobüs yangınında kapıları açarak onlarca kişinin hayatını kurtardı
25.08.2020 17:21 | Son Güncelleme: 25.08.2020 17:56

Zeytinburnu'nda metrobüste yaşanan yangın anında araçta bulunan ve kapıları açacak valfi çekerek birçok kişinin hayatını kurtaran Emre Keskin, "Eğer ben o valfi çekmemiş olsaydım, hepimiz ölmüş olacaktık." dedi.

Sarıyer'de garsonluk yapan 36 yaşındaki Emre Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, metrobüsle Şükrübey'den Zincirlikuyu'ya gittiğini, aracın İncirli'deki viyadükten indiği sırada kendisinin de bulunduğu körüğün sol tarafındaki lastiğin büyük bir gürültüyle patladığını söyledi.

Patlamanın ardından aracın çok şiddetli zikzaklar çizdiğini ve içeriye duman dolduğunu anlatan Keskin, "Zikzak yapmasına rağmen sürücü aracı bir yere çarpmadan durdurmayı başardı. O sırada yoldan çıkıp E-5'e de girebildik. Çok büyük bir facia yaşanabilirdi." dedi.

Araç durur durmaz, içeriye duman dolmaya başladığını ve alevlerin göründüğünü belirten Keskin, o sırada içeride yaklaşık 70-80 kişi bulunduğunu kaydetti. Aracın ön kapılarının açıldığını ancak orta ve arka kapının açılmadığını ifade eden Keskin, şöyle konuştu:

"Ön kapı açılınca 30 kişilik grup öne yığıldı. O sırada birbirlerini itmeye başladılar, sıkışınca hiçbirisi çıkamadı. Bu kez camları yumruklamaya başladılar. O sırada araçta bulunan çekiçle camları kırmak kimsenin aklına gelmedi. Ne kadar bağırsam da kimseye sesimi duyuramadım. Ön kapıdan çıkılamayınca herkes orta kapıya yığıldı. O sırada bir kişi kapıyı tekmeleyip duruyordu açılması için, kapının üzerindeki kırmızı valfi çekmesi gerektiğini ne kadar bağırdıysam da duyurmayı başaramadım. En sonunda uzanıp valfi çekmeyi başardım ve kapılar açıldı. Dışarıya da zaten ilk ben çıktım."

"Valfi çekmemiş olsaydım ölmüş olacaktık"

Şoförün araçtan en son indiğini belirten Emre Keskin, dışarı çıktıktan sonra 20 metre kadar uzaklaştığını ve insanları da araçtan uzak durmaları konusunda uyardığını ifade etti.

Araçtan çıkmalarının 15-20 saniye kadar sürdüğünü ve dışarı çıktıkları anda alevlerin bir anda tüm aracı sardığını vurgulayan Keskin, "Eğer ben o valfi çekmemiş olsaydım, hepimiz ölmüş olacaktık." dedi.

Keskin, soğukkanlı davranarak kendisiyle birlikte birçok kişinin hayatını kurtardığını sözlerine ekledi.

Araç kısa sürede hurdaya dönmüştü

Avcılar'dan Söğütlüçeşme'ye giden metrobüste, saat 11.00 sıralarında Zeytinburnu durağına yaklaşık 100 metre kala henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başlamış, araçtakiler kısa sürede tahliye edilirken, bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında kullanılamaz hale gelen metrobüs, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Garajı'na çekilmişti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarına sınırlı sayıda seyirci alınacak Güncel
Son Dakika: Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarına sınırlı sayıda seyirci alınacak
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler Güncel
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yargıtay'dan emsal karar: 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan işçi başka bir iş yerinde çalışabilir Ekonomi
Yargıtay'dan emsal karar: 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan işçi başka bir iş yerinde çalışabilir
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım Magazin
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek Ekonomi
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı 3. Sayfa
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
Son Dakika: Dolar 7,4050 tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika: Dolar 7,4050 tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
Çakarlı minibüsteki saldırganın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Aracı satacağım için çakarı kullanmak istedim
Çakarlı minibüsteki saldırganın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Aracı satacağım için çakarı kullanmak istedim
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor
Giresun'daki selde kaybolan ailenin son sözleri 'Boğuluyoruz, kurtarın' olmuş
Giresun'daki selde kaybolan ailenin son sözleri 'Boğuluyoruz, kurtarın' olmuş
Elmadaki verim ve kalite üreticinin yüzünü güldürüyor
Elmadaki verim ve kalite üreticinin yüzünü güldürüyor
Şişli'de darp ettikleri kadının 500 bin lirasını gasp ettiler
Şişli'de darp ettikleri kadının 500 bin lirasını gasp ettiler
İmamoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: Ücretsiz otopark ve toplu taşıma uygulaması yıl sonuna kadar uzatıldı
İmamoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: Ücretsiz otopark ve toplu taşıma uygulaması yıl sonuna kadar uzatıldı
Karapınar'da temmuz ayında oluşan obruk, 50 metre çapına ulaştı
Karapınar'da temmuz ayında oluşan obruk, 50 metre çapına ulaştı
Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi
Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi
Karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti! O anlar kameraya yansıdı
Karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti! O anlar kameraya yansıdı
Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şirin, yemek yediği restoranda silahlı saldırıya uğradı
Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şirin, yemek yediği restoranda silahlı saldırıya uğradı
Görenler gözlerine inanamadı! Başıboş at, saatlerce şehrin göbeğinde dolaştı
Görenler gözlerine inanamadı! Başıboş at, saatlerce şehrin göbeğinde dolaştı
Asistanı, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı
Asistanı, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı
Madde bağımlısı ağabey, kendisine para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti
Madde bağımlısı ağabey, kendisine para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Koronavirüse karşı en riskli grupta olan eczacılara uygulanan şiddet kameraya yansıdı
Koronavirüse karşı en riskli grupta olan eczacılara uygulanan şiddet kameraya yansıdı
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hulusi Akar Faik Öztrak Donald Trump Süleyman Soylu
Magazin Hadise Can Yaman Sertab Erener Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Jose Sosa Fatih Terim Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Tv Sel Kaza Adana
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Metrobüs yangınında kapıları açarak onlarca kişinin hayatını kurtardı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 17:56:07. #1.14#
title