Son dakika haberi! Metrobüs merdivenlerini su bastı
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Son dakika haberi! Metrobüs merdivenlerini su bastı

Son dakika haberleri... - Metrobüs merdivenlerini su bastı Eline çek pas alan simitçi, yağmur sularını temizledi Cevizlibağ'da yoğun yağış nedeniyle metrobüs merdivenlerini su bastı.

18.06.2020 13:56 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:04

- Metrobüs merdivenlerini su bastı

Eline çek pas alan simitçi, yağmur sularını temizledi

İSTANBUL - Cevizlibağ'da yoğun yağış nedeniyle metrobüs merdivenlerini su bastı. Eline çek pas alan simitçi, metrobüsten inen vatandaşlar için yolu temizledi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Cevizlibağ'da metrobüs merdivenlerini su bastı. Yağmur suları nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlandı. Metrobüs durağından simitçilik yapan Mefail Şen, eline çek pas alarak vatandaşların yardımına koştu. Metrobüs merdivenlerindeki yağmur sularını temizleyen Şen, kameralara yansıdı.

Cevizlibağ'da simit sattığını anlatan Şen, "Temizliyorum baya dolmuştu burası. Giderler tıkanmış millet zor geçiyordu. Yağmur bastırınca burası böyle dolar. Mağdur olmasın vatandaşlar kadınlar var, sakat olan var. Nasıl geçecek. Çek pasla çekiyoruz elimizden gelen bu" dedi.

Son dakika haberi! Metrobüs merdivenlerini su bastı

Kaynak: İHA

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