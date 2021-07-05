Son dakika haberi! Metrobüs kazası kamerada
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Son dakika haberi! Metrobüs kazası kamerada

Son dakika haberi! Metrobüs kazası kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında meydana gelen metrobüs kazası kameralara yansıdı.

Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında meydana gelen metrobüs kazası kameralara yansıdı. Çevredeki dükkanların kameralarına yansıyan görüntülerde durağa yanaşan metrobüse arkadan gelen metrobüsün çarptığı görülüyor.

Küçükçekmece'de sabah saatlerinde meydana gelen ve 25 kişi yaralanmasıyla sonuçlanan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde durağa yanaşan metrobüse arkadan gelen bir metrobüsün çarptığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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