Son dakika: Metrelerce yükselen alevleri bahçe hortumlarıyla söndürmeye çalıştılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Metrelerce yükselen alevleri bahçe hortumlarıyla söndürmeye çalıştılar

Son dakika: Metrelerce yükselen alevleri bahçe hortumlarıyla söndürmeye çalıştılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda ikinci el eşyaların bulunduğu depoda çıkan yangın korkuttu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda ikinci el eşyaların bulunduğu depoda çıkan yangın korkuttu. Yangında bir LPG'li araç kısmen zarar gördü. Mahalleli yangına bahçe hortumları ile ilk müdahaleyi yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Tuzcumurat Mahallesi 212.Sokak'ta bulunan M.B.'ye ait zeytinlik alanda koltuk, masa, sandalye gibi ikince el eşyalar iddiaya göre kundaklandı. Çıkan yangın kısa sürede zeytinlik alana sıçradı. Yangına ilk olarak mahalleliler evlerinden uzattıkları hortumlarla müdahale etti. Yangın bölgesinde bulunan iki araç, vatandaşlar tarafından itilerek kurtarıldı. Yangında bir otomobil kısmen zarar gördü. Daha sonra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlık 5 arazöz yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında zeytinlik alanda bazı ağaçlarda zarar meydana geldi. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kundaklama şüphesi nedeniyle konuyu yapılan tahkikat sonrasında nöbetçi savcılığa bildirdi. Yangında kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.,

(Emrah Elmas/İHA)

Son dakika: Metrelerce yükselen alevleri bahçe hortumlarıyla söndürmeye çalıştılar
Son dakika: Metrelerce yükselen alevleri bahçe hortumlarıyla söndürmeye çalıştılar
Son dakika: Metrelerce yükselen alevleri bahçe hortumlarıyla söndürmeye çalıştılar
Son dakika: Metrelerce yükselen alevleri bahçe hortumlarıyla söndürmeye çalıştılar
Son dakika: Metrelerce yükselen alevleri bahçe hortumlarıyla söndürmeye çalıştılar
Son dakika: Metrelerce yükselen alevleri bahçe hortumlarıyla söndürmeye çalıştılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eşi ve aynı evde bastığı kişiyi silahla yaralayan şahsın emniyetteki ilk sözleri ortaya çıktı: Namus için yaptım
Eşi ve aynı evde bastığı kişiyi silahla yaralayan şahsın emniyetteki ilk sözleri ortaya çıktı: Namus için yaptım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Varank
Magazin Alişan Ajda Pekkan Kenan Doğulu Burak Özçivit
Spor Erol Bulut Diego Costa Fatih Terim Emre Kocadağ Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Metrelerce yükselen alevleri bahçe hortumlarıyla söndürmeye çalıştılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 09:16:37. #1.15#

title