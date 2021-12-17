Son dakika haberi | Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybeden kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi - Haberler
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Son dakika haberi | Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybeden kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi

AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Sivas'ın Zara ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle dün bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle dün bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Dün hayatını kaybeden C.A'nın (63) cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Son dakika haberi | Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybeden kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi

Son dakika haberi | Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybeden kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi

Son dakika haberi | Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybeden kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi

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AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

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