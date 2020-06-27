Son dakika haberi... Mete Kalkavan 19. kez düdük çalacak Bir son dakika haberine göre Hakem Mete Kalkavan, 19. kez Kayserispor'un maçında düdük çalacak.

Hakem Mete Kalkavan, 19. kez Kayserispor'un maçında düdük çalacak.

İstanbul Bölgesi Süper Lig hakemi Mete Kalkavan, bugüne kadar Kayserispor'un 18 maçında düdük çaldı. Bu maçlarda Sarı Kırmızılılar, 5 galibiyet alırken 8 mağlubiyet elde etti. 5 maçta da beraberlik bozulmadı.

Mete Kalkavan'ın yönettiği son 3 maçta Kayserispor kaybetmedi. Mete Kalkavan, bir kez de Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanan maçta düdük çaldı. Bu maç 1-1 sona ermişti. Mete Kalkavan'ın yönettiği Kayserispor maçları ve neticeleri şöyle:

Kayserispor-Göztepe 1-0

Malatyaspor-Kayserispor 1-1

Bursaspor-Kayserispor 0-0

Kayserispor-Akhisarspor 1-2

Akhisarspor-Kayserispor 0-2

Antalyaspor-Kayserispor 2-1

Kayserispor-Kasımpaşa 2-2

Kayserispor-Osmanlıspor 1-4

Kayserispor-Fenerbahçe 4-1

Kayserispor-Galatasaray 1-1

Kayserispor-Sivasspor 1-1

Kayserispor-Fenerbahçe 0-1

Kayserispor-Galatasaray 1-3

Elazığspor-Kayserispor 0-4

Bursaspor-Kayserispor 2-1

Mersin İY-Kayserispor 1-2

Kayserispor-Gençlerbirliği 2-3

Gençlerbirliği-Kayserispor 1-0 - KAYSERİ

Kaynak: İHA