Son dakika haberi | Metafizik uzmanı olarak tanınan Memişoğlu cinayetinde 5 gözaltı
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Son dakika haberi | Metafizik uzmanı olarak tanınan Memişoğlu cinayetinde 5 gözaltı

11.03.2021 10:26 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:35
Son dakika haberi | Metafizik uzmanı olarak tanınan Memişoğlu cinayetinde 5 gözaltı

Son dakika haberi... Çekmeköy'de bir hayvanat bahçesinde, metafizik uzmanı Salih Memişoğlu'un öldürülmesi ve 1 kişinin de yaralanmasıyla ilgili aralarında Mustafa Ö.'nün de bulunduğu 5 kişi gözaltına aldı.

Çekmeköy'de bir hayvanat bahçesinde, metafizik uzmanı Salih Memişoğlu'un öldürülmesi ve 1 kişinin de yaralanmasıyla ilgili aralarında Mustafa Ö.'nün de bulunduğu 5 kişi gözaltına aldı.

Çekmeköy'de, bulunan bir hayvanat bahçesinde, metafizik uzmanı olarak bilinen Salih Memişoğlu'nun da aralarında bulunduğu 2 kişiyi öldürdüğü ve 1 kişiyi yaraladığı iddia edilen Mustafa Ö. gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili kaçan şüpheliye yardım ettiği ileri sürülen 4 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüpheliler Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, olayda kullanılan silahta ele geçirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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