Son dakika haberi! Meslektaşlarına yönelik 2016'daki saldırının sanıklarının beraatine Fransız polislerden protesto
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Son dakika haberi! Meslektaşlarına yönelik 2016'daki saldırının sanıklarının beraatine Fransız polislerden protesto

Son dakika haberi! Meslektaşlarına yönelik 2016'daki saldırının sanıklarının beraatine Fransız polislerden protesto
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Fransa'nın birçok kentinde polisler, 2016'da meslektaşlarının araçlarını hedef alan molotofkokteylli saldırıyla ilgili davada yargılanan bazı sanıklar hakkındaki beraat kararını protesto etti.

Fransa'nın birçok kentinde polisler, 2016'da meslektaşlarının araçlarını hedef alan molotofkokteylli saldırıyla ilgili davada yargılanan bazı sanıklar hakkındaki beraat kararını protesto etti.

Polis sendikalarının çağrısı üzerine başkent Paris ve çok sayıda kentte mahkeme binalarının önünde toplanan polisler, hafta sonu görülen "Viry-Chatillon" davasında verilen kararlara tepki gösterdi.

Temyiz mahkemesindeki davada, 2016'da 2 polis aracına molotofkokteyli atarak 2'si ağır 4 polisin yanmasına neden olan 13 gençten 5'i, 6 ila 18 yıl hapis cezasına çarptırılırken 8 sanık beraat etti.

Mahkemenin kararına karşı çıkan yüzlerce polis, Paris'teki adalet sarayının arkasında toplandı.

Olay zamanı yaşları 16-21 arasında olan sanıkların serbest bırakılmasına tepki gösteren polisler, "Güvenliğin bir bedeli var. Koruma ve tanınma bekliyoruz", "Polisler saldırıya uğruyor, vatandaşlar tehlikede" yazılı pankartlar taşıdı.

Fransız polisler, mahkemenin kararının meslektaşlarına karşı saldırıları önemsizleştirdiğini, polise yönelik saldıranların acilen cezalandırılması gerektiğini ifade etti.

Ekim 2016'da yaklaşık 20 gencin Paris'in banliyösü Viry-Chatillon'da 2 polis aracına molotofkokteyli atması sonucu 2'si ağır 4 polis yaralanmıştı.

Mahkeme, 8 gencin 10 ila 20 yıl hapsine, 5'inin beraatine hükmetmişti. Karar temyize götürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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