Son dakika haberi... Meslek liselilere elektrikli araç hibe edildi

Son dakika haber: Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne elektrikli araç hibe edildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne elektrikli araç hibe edildi. Araç hibe teslim töreni okul bahçesinde düzenlendi. Törene firma yetkilisi Hüseyin Yusufoğlu, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Özcan Kuşçu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ve okul yöneticileri katıldı.

Öğrencilerin, çevreci bir dönüşüm yaşayan otomotiv sektörüne ayak uydurabilmesi, elektrikli araçlar üzerinde pratik kabiliyetlerini artırarak mesleki gelişimlerine destek sağlamak amacıyla imzalanan protokol kapsamında teslimi yapılan araç için düzenlenen törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal aracın eğitime hibe edilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Firma yetkilisi Yusufoğlu Avrupa'da 100 binin üzerinde, Türkiye'de ise 850 adet elektrikli araç satışı yaptıklarını, yapılan protokol ve hibe edilen aracın eğitim öğretim gören çocukların kendilerini daha da geliştireceklerini açıkladı.

Muğla İl Milli Eğitim Şube Müdürü Özcan Kuşçu ise mesleki eğitim alanında son dört yılın yükselişine şahit olduklarını belirterek, "Sektörlerin en büyük ihtiyacı olan ara elamanların yetişmesi konusunda önemli adımlar atılıyor. En değerli sermayemiz insan kaynağımızdır anlayışı ile hareket ederek ülkemizde mesleki eğitimin gelişmesi için önemli katkılar yapılıyor. Türkiye genelinde 16 ayrı okula araçlardan teslim edildi. Bu okullar arasında Milas'ımızın da yer alması bizleri ayrıca mutlu etti" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı