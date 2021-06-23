Son dakika haberi! Meslek Danışma Komisyonu 1000'inci mesleği karara bağlamak için toplanacak
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Son dakika haberi! Meslek Danışma Komisyonu 1000'inci mesleği karara bağlamak için toplanacak

Son dakika haberi! Meslek Danışma Komisyonu 1000'inci mesleği karara bağlamak için toplanacak
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) 1000'inci mesleği karara bağlamak için toplanacak.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) 1000'inci mesleği karara bağlamak için toplanacak.

İŞKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, MEDAK'ın mesleki rehberlik ve danışmanlık alanında görevleri ya da çalışmaları olan kurum ve kuruluşları bir mutabakat çerçevesinde buluşturup mesleklerin en doğru ve güvenilir şekilde tanımlanmasını sağlamak için faaliyette bulunduğu belirtildi.

Üç ayda bir toplanan Komisyonun 90'ıncı toplantısının bugün çevrim içi yapılacağı duyurularak şu bilgiler paylaşıldı:

"Komisyonda 1000'inci meslek olarak geleceğin mesleklerinden 'yapay zeka mühendisliği' onaya sunulacak. Yapay zeka mühendisliği ile birlikte 'çocuk koruma ve bakım hizmetleri teknikeri', 'enerji teknikeri/elektrik enerjisi teknikeri', 'elektronik ticaret ve yönetimi uzmanı', 'makine zabiti/ sınırlı makine zabiti', 'hukuk büro yönetimi ve sekreteri', 'sağlık turizmi işletmecisi', 'silah sanayi teknikeri', 'tapu ve kadastro uzmanı', 'ziraat mühendisi (tarımsal yapılar ve sulama) ile 'maden teknisyeni'nin bulunduğu meslekler de bilgi dosyası görüşülerek onaya sunulacak."

Bugüne kadar düzenlenen 89 MEDAK toplantısında 992 meslek bilgi dosyasının onaylanarak kabul edildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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