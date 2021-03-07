Son Dakika | MESKİ'den evsel katı atık bedeline ilişkin açıklama
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Son Dakika | MESKİ'den evsel katı atık bedeline ilişkin açıklama

07.03.2021 12:40 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:02
Son Dakika | MESKİ'den evsel katı atık bedeline ilişkin açıklama

Son dakika haber: Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, su faturalarına ayrı bir bölüm olarak ilave edilecek evsel katı atık bedelinin, su ücretlerinde herhangi bir artışa neden olmayacağını bildirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, su faturalarına ayrı bir bölüm olarak ilave edilecek evsel katı atık bedelinin, su ücretlerinde herhangi bir artışa neden olmayacağını bildirdi.

MESKİ'den yapılan açıklamada, evsel katı atık bedelinin tahakkuk ve tahsilatının su faturaları aracılığıyla yapılacağı belirtildi.

Su faturalarına ayrı bir bölüm olarak ilave edilecek söz konusu uygulamanın, mart ayı itibarıyla başlayacağı aktarılan açıklamada, "İlçe belediyelerince talep edilen evsel katı atık bedelleri, mart ayından itibaren su faturaları aracılığıyla tahsil edilecek ve bedelin tamamı ilgili ilçe belediyesine aktarılacaktır. Su ücretlerinde herhangi bir artış söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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