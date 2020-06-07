Son dakika haberi | Mesire alanlarında sosyal mesafeli piknik Son dakika haberi: Mesire alanlarında sosyal mesafeli piknikANTALYA'da piknik ve mesire alanlarının yeniden açılmasıyla birlikte mangalını alan pikniğe koştu.

Mesire alanlarında sosyal mesafeli piknik

ANTALYA'da piknik ve mesire alanlarının yeniden açılmasıyla birlikte mangalını alan pikniğe koştu. Vatandaşların fiziki mesafe kuralına uydukları dikkati çekti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanan mesire ve ören yerleri, yeni normal hayata geçilmesinin ardından vatandaşları kabul etmeye başladı. 2,5 aylık kısıtlama sürecinde sosyal izolasyon nedeniyle dışarı çıkmayan vatandaşlar, havanın ısınmasıyla birlikte hafta sonlarını sahil, piknik ve mesire alanlarında değerlendirmeye başladı.Turizm kenti Antalya'da denize girmek isteyenler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne giderken piknik yapmak, mangal yakmak, ormanda temiz hava almak isteyenler ise Antalya-Kemer yolu üzerindeki Topçam Mesire alanına gitti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında fiziki mesafeye göre yeniden düzenlenen mesire alanında otoparkın tamamen dolu olduğu, boş yer kalmadığı için vatandaşların araçlarını ağaç kenarlarına bıraktığı dikkati çekti. Mangal başında et pişiren vatandaşlar ise ahşap kameriyeler altında aileleriyle birlikte vakit geçirdi. Kameriye ve bankların arasında sosyal mesafe olduğu, vatandaşların da bu mesafeye aralarında birer kameriye boşluk bırakarak dikkat ettikleri görüldü.Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Çaltıcak mesire alanlarının ise hala kapalı olduğu gözlendi. Yasağın kaldırılmasının ardından pikniğe geldiklerini ve çok moral bulduklarını anlatan Melih Gökçe, "Uzun zamandır evdeydik. Yasağın ardından piknik yapmak iyi oldu. Keyifli vakit geçirdik, belki birazdan denize de gireriz" dedi.İlay Gökçe ise uzun zamandır evden çıkmadıklarını, dışarı çıkmayı çok özlediklerini söyledi. Yavaş yavaş yeni hayata adapte olmaya çalıştıklarını anlatan Gökçe, "İlk yaptığımız iş pikniğe gelmek oldu. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Genel anlamda elimizden geleni yapıyoruz. Tenha yerleri seçmeye çalışıyoruz" dedi.

Ailesiyle birlikte pikniğe gelen mangal başında et pişiren Hakan Özçelik, "Özledik bu günleri. Sosyal mesafeye uyuluyor. İnsanlar duyarlı, kimse kimseye yaklaşmıyor" diye konuştu. Leyla Eskicioğlu ise doğaya hasret kaldıklarını ve özlem giderdiklerini söyledi. Eskicioğlu, sosyal mesafe kurallarının uygulandığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA