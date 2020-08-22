Son dakika haberi! Mesire alanında çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika 3. sayfa haberi: Mesire alanında çıkan yangın kontrol altına alındı -Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinden yangına hızlı müdahale Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan mesire alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.
22.08.2020 14:04 | Son Güncelleme: 22.08.2020 14:43
Mesire alanında çıkan yangın kontrol altına alındı
-Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinden yangına hızlı müdahale
HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan mesire alanında çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında 1 hektarlık alan kül oldu.
Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından aynı hızla havadan ve karadan müdahale edildi. Alevler 1 saat içerisinde kontrol altına alınırken, alanda soğutma çalışmaları başlatıldı.
Yaklaşık 1 hektarlık alanın kül olduğu yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA