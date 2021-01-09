Son dakika haberi: Merzifon İtfaiyesi 2020'de 308 olaya müdahale etti
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Son dakika haberi: Merzifon İtfaiyesi 2020'de 308 olaya müdahale etti

09.01.2021 10:31 | Son Güncelleme: 09.01.2021 10:34
Son dakika haberi: Merzifon İtfaiyesi 2020'de 308 olaya müdahale etti

Son dakika haberi: Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürü Yetkin Aydıner, geçen yıl 308 olaya müdahale ettiklerini söyledi.

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürü Yetkin Aydıner, geçen yıl 308 olaya müdahale ettiklerini söyledi.

Aydıner, AA muhabirine, itfaiyeciliğin birçok riski beraberinde taşıyan zor, meşakkatli ve fedakarlık gerektiren bir meslek olduğunu söyledi.

İtfaiye Müdürlüğünün asli görevleri arasındaki ihbarların anında değerlendirilerek ekiplerin en kısa sürede olay yerine intikal etmesi olduğunu antalan Aydıner, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 21 ev, 12 iş yeri, 16 araç, 3 ağaç, 76 anız, 8 kuruluk ve samanlık yangını, 10 su baskını, 18 trafik kazası ve 144 kurtarma operasyonu olmak üzere 308 olaya ekiplerimiz müdahale etti. Ayrıca kapı açma, bom, yıkama, sulama, itfaiye uygunluk raporu gibi hizmetlerimiz de oldu. İtfaiye Müdürlüğü personelimiz büyük özveri ve gayret içinde 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri için yangın, kaza, kurtarma ve ihtiyaç duyulan her durumda en kısa sürede olay yerine ulaşıyoruz."

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak 30 personel, 9 araçla hizmet verdiklerini aktaran Aydıner, itfaiye kadrosunun sürekli teorik ve pratik eğitimlerden geçtiğini kaydetti.

Aydıner, meydana gelen olaylarda çevre il ve ilçelere de gerektiğinde destek verdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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