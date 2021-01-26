Son dakika haberi: Merzifon'da park halindeki araç yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde park halindeki araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hoca Süleyman Mahallesi Cin Sokakta Mehmet D'ye ait park halindeki 05 DP 527 plakalı ticari araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler aracı sararken, ihbar üzerine olay yerine gelen Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Söndürülen araç kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan