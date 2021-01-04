Son dakika haberi: Merzifon'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan kişiler ile işletmelere 86 bin lira para cezası
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Son dakika haberi: Merzifon'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan kişiler ile işletmelere 86 bin lira para cezası

04.01.2021 17:57 | Son Güncelleme: 04.01.2021 18:00
Son dakika haberi: Merzifon'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan kişiler ile işletmelere 86 bin lira para cezası

Son dakika haberleri... Amasya'nın Merzifon ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen kişiler ile işletmelere son bir haftada toplam 86 bin 850 lira para cezası kesildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen kişiler ile işletmelere son bir haftada toplam 86 bin 850 lira para cezası kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini artırarak sürdürdü.

Ekipler, ilçenin işlek yerlerinden Cumhuriyet, Lise, Ulus ve Hacırahat caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere park, otobüs durağı ve pazar yeri gibi alanlarda çalışma yaptı.

Uygulamalarda, 2 kişiye maske takma kuralını, 5 kişiye sosyal mesafe kuralını, bir kişiye karantina kuralını, 19 kişiye ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 80 bin 550 lira ceza uygulandı.

Ekipler, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 işletmeye de 6 bin 300 lira ceza kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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