Son dakika haberi! MERSİN Yaşlı Yaşam Merkezi'nde virüs paniği Son dakika haberi... Yaşlı Yaşam Merkezi'nde virüs paniğiMERSİN'de Alzheimer Derneği Yaşlı Yaşam Merkezi'nde kalan 17'i hasta, 2'si personel, toplam 19 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yaşlı Yaşam Merkezi'nde virüs paniği

MERSİN'de Alzheimer Derneği Yaşlı Yaşam Merkezi'nde kalan 17'i hasta, 2'si personel, toplam 19 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastalar, tedavi için hastanelere götürüldü.

Kentte son günlerde artan koronavirüs salgını nedeniyle vaka sayısı endişe yaratırken, merkez Yenişehir ilçesi 50'ncı Yıl Mahallesi 27106 Sokak'ta bulunan Alzheimer Derneği'nin Yaşlı Yaşam Merkezi'nde salgın paniği yaşandı. Koronavirusün çıktığı mart ayından bu yana ziyaretçilere kapalı merkezde kalanlar rutin olarak her 14 günde bir testten geçirilmesine rağmen bir vaka görülmezken, son yapılan testlerde, 17 Alzheimer hastası ve 2 çalışanın testlerinin pozitif çıktı. 64 personel ve 93 Alzheimer hastasının bulunduğu merkezde 19 kişi, gece saatlerinde ambulanslarla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Toros Devlet Hastanesi ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Merkezde kalan bir kalp hastası ve ona refakat eden görevlinin kontrol için gittikleri hastanede virüs kaptıklarının ve merkeze yaydıklarının tahmin edildiği bildirildi.

TABİP ODASI: VAKA SAYILARI ARTIYOR

Kentteki koronavirüs vakaları hakkında bilgi veren Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen, Mersin'de günlük 300'den fazla yeni vakanın görüldüğünü, aktif hasta sayısının ise bin 200'den fazla olduğunu söyledi. Antmen, 200'den fazla sağlık çalışanının da hastalık kaptığını söyledi.

Kaynak: DHA