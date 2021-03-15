Son dakika haberi | Van'da Kovid-19 denetimleri sürüyor
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Son dakika haberi | Van'da Kovid-19 denetimleri sürüyor

15.03.2021 12:37 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:38
Son dakika haberi | Van'da Kovid-19 denetimleri sürüyor

Son dakika habere göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "mavi" kategoride yer alan Van'da salgınla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "mavi" kategoride yer alan Van'da salgınla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, AVM'lerde temizlik, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Esnaf ve kent sakinlerine maske, mesafe ve hijyen kurallarına ilişkin uyarılarda bulunan ekipler, denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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