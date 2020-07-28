Son dakika haberi! Mersin Ticaret Borsası
Son dakika ekonomi haberi... Mersin Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 4,60 liradan satıldı.
28.07.2020 12:25 | Son Güncelleme: 28.07.2020 12:53
Mersin Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 4,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,82
|1,91
|Bulgur (paketli)
|Kg
|2,80
|3,74
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|4,28
|4,37
|Yeşil mercimek
|Kg
|4,33
|4,60
|Nohut
|Kg
|3,04
|3,04
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Kaynak: AA