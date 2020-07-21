Son dakika haberi: Mersin Ticaret Borsası
Bir son dakika haberine göre Mersin Ticaret Borsası'nda paketli pirincin kilogramı en yüksek 9,57 liradan liradan satıldı.
21.07.2020 15:47 | Son Güncelleme: 21.07.2020 16:21
Mersin Ticaret Borsası'nda paketli pirincin kilogramı en yüksek 9,57 liradan liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|1,81
|1,88
|Pirinç (paketli)
|Kg
|3,80
|9,57
|İrmik
|Kg
|4,15
|4,17
|Şehriye
|Kg
|2,13
|4,72
|Yeşil mercimek
|Kg
|6,15
|7,10
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Kaynak: AA