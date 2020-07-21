Son dakika haberi: Mersin Ticaret Borsası Bir son dakika haberine göre Mersin Ticaret Borsası'nda paketli pirincin kilogramı en yüksek 9,57 liradan liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsası'nda paketli pirincin kilogramı en yüksek 9,57 liradan liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle: Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday (aşurelik) Kg 1,81 1,88 Pirinç (paketli) Kg 3,80 9,57 İrmik Kg 4,15 4,17 Şehriye Kg 2,13 4,72 Yeşil mercimek Kg 6,15 7,10 Kaynak: AA