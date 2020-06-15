Son dakika haberi... Mersin Ticaret Borsası
Son dakika gelişmesine göre Mersin Ticaret Borsası'nda ekmeklik buğdayın kilogramı en yüksek 1,88 liradan satıldı.
15.06.2020 13:59 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:03
Mersin Ticaret Borsası'nda ekmeklik buğdayın kilogramı en yüksek 1,88 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük
|En yüksek
|Arpa (yemlik)
|Kg
|1,49
|1,49
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|1,71
|1,88
|Pirinç (paketli)
|Kg
|4,95
|8,83
|Kuru soğan
|Kg
|0,70
|1,06
Kaynak: AA