Son dakika haberi! Mersin Ticaret Borsası
Son dakika haberleri: Mersin Ticaret Borsası'nda yerli pirincin kilogramı 6,97 liradan satıldı.
09.06.2020 13:01 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:01
Mersin Ticaret Borsası'nda yerli pirincin kilogramı 6,97 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük
|En yüksek
|Buğday (makarnalık)
|Kg
|2,16
|2,18
|Pirinç (yerli)
|Kg
|6,97
|6,97
|Bulgur
|Kg
|2,71
|3,20
|Makarna
|Kg
|3,44
|4,22
|Nohut (paketli)
|Kg
|4,37
|8,65
Kaynak: AA