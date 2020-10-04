Son dakika haberi! Mersin Kozmetik, Güzellik ve Kişisel Bakım Ürünleri Fuarı'na yoğun ilgi
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Son dakika haberi! Mersin Kozmetik, Güzellik ve Kişisel Bakım Ürünleri Fuarı'na yoğun ilgi

04.10.2020 17:25 | Son Güncelleme: 04.10.2020 17:25
Son dakika haberi! Mersin Kozmetik, Güzellik ve Kişisel Bakım Ürünleri Fuarı'na yoğun ilgi

Son dakika haberleri: Mersin Kozmetik, Güzellik ve Kişisel Bakım Ürünleri Fuarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyaretçilerini ağırlıyor.

Mersin Kozmetik, Güzellik ve Kişisel Bakım Ürünleri Fuarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyaretçilerini ağırlıyor.

Mersin CNR Expo Yenişehir Fuar Merkezi'nde Kovid-19 tedbirlerine uygun olarak düzenlenen fuara ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor.

CNR Holding Pazarlama ve İletişim Direktörü Yıldırım Ünverdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarı Kovid-19 tedbirleri ve Uluslararası Fuarlar Birliğinin belirlediği kriterler doğrultusunda açtıklarını söyledi.

Fuar içerisinde katılımcıları ve ziyaretçilere maske ve sosyal mesafe kuralının sık sık hatırlatıldığını belirten Ünverdi, "Fuar girişinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulama ve ateş ölçümü yapılan ziyaretçilerimizi sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde salonumuza alıyoruz." dedi.

Ziyaretçilerden Ayşegül Doğa da fuarda faydalı bilgiler edindiğini ve ilgililer için büyük bir fırsat olduğunu ifade etti.

Fuardaki ziyaretçi kalabalığına rağmen Kovid-19 tedbirlerinin uygulandığını aktaran Doğa, "Bir kişiye bulaştığı zaman bile hayatımız kararıyor. O nedenle kuralların uygulanması, HES kodu alınarak isim isim takip edilmesi, herhangi bir problem olursa bize ulaşabilme ihtimalleri gayet güzel." diye konuştu.

Saç, cilt bakımı, bebek kozmetiği ve estetik gibi birçok alanda 200'den fazla firma ve temsilcisinin katıldığı fuar, 6 Ekim'e kadar açık kalacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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