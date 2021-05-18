Son dakika haberi! Mersin'deki uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberi! Mersin'deki uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi! Mersin'deki uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Mersin'in Bozyazı ve Silifke ilçelerinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli, çok miktarda uyuşturucu madde ile birlikte gözaltına alındı.

Mersin'in Bozyazı ve Silifke ilçelerinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli, çok miktarda uyuşturucu madde ile birlikte gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde kullanan, imal eden ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda, Bozyazı'nın Çubukkoyağı Mahallesi'nde 2, Silifke'nin Atayurt ve Ulugöz mahallelerinde ise 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda ise 159 gram kubar esrar,

15 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu hap, 10 gram marihuana esrar ve 135 gram bonzai ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MERSİN

Son dakika haberi! Mersin'deki uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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