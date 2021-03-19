Son dakika haberi... Mersin'deki tefecilik operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı

Son dakika haberi: Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 17 Mart'ta düzenlenen operasyonda faizle para vererek tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan H.A, A.Ö, S.Ç, Y.Z, R.L. ve M.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerinden H.A. ve A.Ö. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Polis, 17 Mart'ta, faizle para vererek tefecilik yaptıkları iddia edilen zanlılara yönelik operasyonda 6 kişiyi gözaltına almış, adreslerde 800 litre etil alkol, pompalı tüfek, doküman ve dijital malzemeler ele geçirilmişti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci