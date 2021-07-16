Son dakika haberi... Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı
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Son dakika haberi... Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

Son dakika haberi... Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: MERSİN'in Aydıncık ilçesinde dün sabah saatlerinde çıkan orman yangınına günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.

MERSİN'in Aydıncık ilçesinde dün sabah saatlerinde çıkan orman yangınına günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.

İlçeye bağlı Pembecik Mahallesi Şırşır mevkiindeki kızılçam ormanında, dün sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, dün akşam saatlerine kadar havadan ve karadan alevlere müdahale etti. Havanın kararmasıyla havadan müdahaleye ara verilirken, ekiplerin mücadelesi gece boyu karadan devam etti.Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekilen bölgeye çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi. Söndürme helikopterleri ve uçaklar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte müdahaleye yeniden başladı. Bölgede, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle yangına müdahale ediliyor.


Son dakika haberi... Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı
Son dakika haberi... Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı
Son dakika haberi... Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı
Son dakika haberi... Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı
Son dakika haberi... Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı
Son dakika haberi... Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan

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