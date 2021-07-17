Son dakika haberi | MERSİN'DEKİ ORMAN YANGININA 3'ÜNCÜ GÜNDE DE MÜDAHALE SÜRÜYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | MERSİN'DEKİ ORMAN YANGININA 3'ÜNCÜ GÜNDE DE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ilçesi ile Hatay'ın Hassa ilçesindeki orman yangınlarının kontrol altına alındığını kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ilçesi ile Hatay'ın Hassa ilçesindeki orman yangınlarının kontrol altına alındığını kaydetti. Bakan Pakdemirli, Mersin yangınıyla ilgili 4 kişinin de gözaltına alındığını belirterek, "Yaklaşık 1500 hektar alan bu yangından etkilenmiş durumda. Bir kısmı örtü yangını yani alanın tamamı yandı diyemeyiz ama 1500 hektarda toplamda bir hasar gözlemlenebiliyor. Yangının enerji nakil hattından kaynaklandığı şüphesiyle 4 kişi gözaltına alınmış vaziyette. Soruşturmaları devam ediyor" dedi.

BAKANIN AÇIKLAMALARI GEÇİLDİ

Son dakika haberi | MERSİN'DEKİ ORMAN YANGININA 3'ÜNCÜ GÜNDE DE MÜDAHALE SÜRÜYOR
Son dakika haberi | MERSİN'DEKİ ORMAN YANGININA 3'ÜNCÜ GÜNDE DE MÜDAHALE SÜRÜYOR
Son dakika haberi | MERSİN'DEKİ ORMAN YANGININA 3'ÜNCÜ GÜNDE DE MÜDAHALE SÜRÜYOR
Son dakika haberi | MERSİN'DEKİ ORMAN YANGININA 3'ÜNCÜ GÜNDE DE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Mersin ve Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili konuştu Açıklaması
Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Mersin ve Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili konuştu Açıklaması
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ve Hatay'ın Hassa ilçelerinde iki gün önce çıkan orman yangınlarının kontrol altına...
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ve Hatay'ın Hassa ilçelerinde iki gün önce çıkan orman yangınlarının kontrol altına...
Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ilçesinde iki gün önce çıkan orman yangınıyla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını...
Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ilçesinde iki gün önce çıkan orman yangınıyla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emre Altuğ Kadir Doğulu Hakan Sabancı Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Fatih Terim Şenol Güneş Alper Yılmaz Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | MERSİN'DEKİ ORMAN YANGININA 3'ÜNCÜ GÜNDE DE MÜDAHALE SÜRÜYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 12:06:08. #1.14#

title