Son dakika haberi! Mersin'deki orman yangını yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı
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Son dakika haberi! Mersin'deki orman yangını yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı

Son dakika haberi! Mersin'deki orman yangını yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Mersin'in Aydıncık ve Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangınları devam ederken, rüzgar nedeniyle ekipler yangınlara müdahalede güçlük çekiyor.

Mersin'in Aydıncık ve Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangınları devam ederken, rüzgar nedeniyle ekipler yangınlara müdahalede güçlük çekiyor. Aydıncık'taki yangın yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlarken, tedbir amacıyla 5 köyün boşaltıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Aydıncık ile Gülnar arasında yer alan Pembecik Mahallesi ile Bozyazı'da çıkan orman yangınları devam ederken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahalede güçlük çekilen bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi. Aydıncık Pembecik'te yangın yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlarken, söndürme çalışmalarına sabahın erken saatlerinde havadan yeniden başlandı. Bozyazı'da da dün muz seralarının bulunduğu Kötekler Mahallesi'nde çıkan orman yangınına da havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ekipler, yangınları kontrol altına almaya çalışıyor. - MERSİN

Son dakika haberi! Mersin'deki orman yangını yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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